Il tecnico del Watford | Bove importante per noi ma non vogliamo che si bruci serve pazienza

Il tecnico del Watford afferma che Bove è fondamentale per la squadra, ma evidenzia la necessità di pazienza per evitarne il sovraccarico. La società punta su di lui come centrocampista d’attacco, sfruttando le sue qualità tecniche. Il club ha deciso di gestire con attenzione il suo impiego, considerando anche le sfide del campionato. La strategia mira a preservare il suo rendimento nel lungo termine. La decisione si basa sulle richieste dell’allenatore e sulle esigenze della rosa.

Edoardo Bove sa benissimo che il suo ritorno ai massimi livelli è un processo. Sabato scorso aveva riassaggiato il campo in una partita ufficiale per la prima volta dal primo dicembre 2024, da quando il suo cuore si è fermato e la sua vita dentro e fuori dal campo è cambiata per sempre. Ieri, alla prima a Vicarage Road, nel debutto casalingo di questa sua nuova vita calcistica, è rimasto per 90’ a guardare il Watford battere 2-0 il Derby County, centrando la prima vittoria dopo 8 partite di astinenza. Nessun ridimensionamento per il 23enne azzurro, che a Watford continuano a considerare un potenziale fuoriclasse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bove torna in campo con il Watford: che tipo di contratto ha e perché può giocare in Inghilterra, ma non in ItaliaEdoardo Bove è tornato in campo con il Watford, club dell'inglese Championship.

