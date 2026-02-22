Il Teatro Volta ospita la rassegna “Dritto al cuore” con nove spettacoli, promossa da Pietro De Nova. La scelta di portare nuovi linguaggi teatrali nel quartiere Scala nasce dalla volontà di coinvolgere il pubblico locale. Ogni sera, il teatro si anima con rappresentazioni che spaziano tra generi diversi, attirando appassionati e curiosi. La programmazione si conclude il 7 giugno, offrendo un’occasione per scoprire il teatro contemporaneo in un ambiente intimo.

Nove spettacoli, nuovi linguaggi della scena contemporanea e una forte vocazione per il territorio: da martedì al 7 giugno la rassegna curata da Pietro De Nova, giovane professionista pavese che si è già affermato in campo teatrale come attore e regista, trasforma il quartiere Scala in un centro pulsante di cultura. Dopo il successo della prima edizione, l’assessorato alle Politiche culturali riconferma la sua scommessa sul teatro contemporaneo. Prende il via la seconda stagione di “ Dritto al cuore “, la rassegna che porta al cineteatro Volta un programma dedicato ai nuovi linguaggi della scena, capace di coniugare qualità artistica, impegno civile e una narrazione giovane e accessibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Attese, silenzi e bisogno d’amore: la pièce “Il filo” al teatro Marcello Puglisi di PalermoIl teatro Marcello Puglisi di Palermo ospita la pièce “Il filo”, che racconta il bisogno di amore attraverso storie di attese e silenzi.

Fine contratto al Teatro Sala Umberto: lo storico teatro va in affitto per nove anniDopo più di vent’anni di attività, il Teatro Sala Umberto si prepara a una nuova avventura.

If You’re A Student, Start A Business

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pavia, il Teatro Volta torna a battere: al via la seconda edizione di Dritto al Cuore; Il Teatro Volta Dritto al cuore con nove pièce; Al Teatro Volta di Pavia torna Dritto al Cuore: un viaggio tra nuovi linguaggi e tematiche contemporanee; Selargius, cala il sipario su Capitani Coraggiosi: teatro, diritti e storie per l’infanzia.

Mr. Rain per la prima volta a teatro: tutte le date - facebook.com facebook

Quando nel 2022 Michele Bravi salì sul palco del teatro Ariston per cantare la sua canzone e vide a bordo campo Drusilla Foer, scelta quell’anno da Amadeus come co-conduttrice, non resistette e disse che vedere Drusilla a Sanremo era bellissimo perché ra x.com