Il tavolo di CTCF senza acquario Fabio Fazio a inizio puntata | A causa dei dazi non ci sono più i pesci

Fabio Fazio introduce il tema dei dazi commerciali, affermando che la mancata presenza dei pesci nel tavolo di Che tempo che fa deriva proprio da questa causa. All’inizio della puntata, il conduttore scherza sul fatto che l’acquario sia stato eliminato, sottolineando che le tensioni commerciali hanno influito sulla scelta. La discussione si concentra sull’effetto delle tariffe sui prodotti ittici e sulla decisione di rimuovere gli elementi acquatici dal set. La puntata prosegue con altri interventi.

Sta facendo chiacchierare su X l'assenza dell'acquario nel tavolo di Che tempo che fa. Fabio Fazio ad inizio puntata stasera ha commentato con ironia: "A causa dei dazi non ci sono più i pesci". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grazia Di Michele dopo lo sfogo contro Fazio per il mancato invito a CTCF: “Ornella Vanoni era un’amica speciale”Grazia Di Michele, dopo aver espresso il suo disappunto per l’assenza di Fabio Fazio all’evento dedicato a Ornella Vanoni, è intervenuta ospite a Splendida Cornice.

Paolo Sorrentino assente a Che tempo che fa: Fabio Fazio spiega la motivazione ad inizio puntataDurante la puntata di stasera di Che tempo che fa, Fabio Fazio ha spiegato all'inizio che Paolo Sorrentino non sarà presente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: 'Che tempo che fa', da Malagò a Mannoia: gli ospiti di oggi 15 febbraio; Che Tempo Che Fa | Gli ospiti della puntata del 22 febbraio 2026; Che tempo che fa, stasera in tv: Fiorella Mannoia e gli altri ospiti della puntata; Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove: tutti gli ospiti di Fabio Fazio.

“A causa dei dazi non ci sono i pesci” Fabio Fazio - facebook.com facebook