Il super mezzo dei pompieri modenesi a Livigno con un solo operatore protesta il sindacato

Lo Sherp N Rescue, il veicolo speciale dei pompieri di Modena, si trova a Livigno con un solo operatore, causando preoccupazioni tra i sindacalisti. La scelta di inviare il mezzo senza un equipaggio completo deriva dalla necessità di intervenire rapidamente in zone remote e impervie. La presenza di questa attrezzatura avanzata punta a migliorare le operazioni di soccorso durante le Olimpiadi Invernali, ma solleva dubbi sulla sicurezza degli operatori coinvolti. La questione rimane al centro di confronti tra le autorità e i rappresentanti sindacali.

La Cisl denuncia l'invio di un solo Vigile del Fuoco ai Giochi Olimpici con lo Sherp N Rescue: "Costretto non solo a pilotare, ma anche a guidare il camione fare caricoscarico" Nel cuore delle operazioni di sicurezza per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, c'è anche lo Sherp N Rescue, il gioiello tecnologico dei Vigili del Fuoco, di stanza a Modena, destinato al soccorso estremo nelle aree innevate di Livigno. "Un mezzo unico in Italia, ma che – denuncia Ivano Maltoni, leader della Fns Cisl Emilia-Romagna – è stato inviato alle Olimpiadi con un "equipaggio fantasma": un solo operatore ha dovuto farsi carico non solo della complessa guida del mezzo, ma anche della conduzione dell’autocarro per il trasporto e delle delicate fasi di carico e scarico sulle rampe. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

