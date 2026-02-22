Il significato dei disegni sulla tuta di Eileen Gu | le sue medaglie d'argento non sono ori persi

Da fanpage.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eileen Gu ha scelto di decorare la sua tuta con simboli come il drago, le nuvole e la bussola, in segno di ispirazione e fortuna. La campionessa ha spiegato che i disegni rappresentano elementi della cultura cinese e la sua voglia di affrontare le sfide con determinazione. La presenza di dettagli come il termometro e il bianco suggerisce il suo legame con la montagna e la purezza dello sport. I simboli riflettono la sua personalità e il percorso verso il podio.

Il drago, le nuvole, la bussola, il termometro, il bianco: ecco il significato della tuta indossata da Eileen Gu alle Olimpiadi, quando ha vinto l'argento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le medaglie d’argento sono due ori persi? Eileen Gu stende il cronista con una risposta da regina assolutaEileen Gu ha risposto con decisione a una domanda provocatoria durante la conferenza stampa delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

“Due ori persi? Prospettiva ridicola”: Eileen Gu scoppia a ridere in faccia a un giornalistaEileen Gu ha reagito con ironia dopo essere stata criticata per aver perso due ori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tutti i tatuaggi di Fedez e il loro significato; Giorno del Ricordo: studenti protagonisti di una cerimonia intensa e partecipata a Monselice; In Parlamento; Sono stato salvato dai miei fallimenti. William Kentridge si racconta.

Nella cabina armadio di Jennifer Lopez: il significato dei disegni sulle paretiJennifer Lopez ha ormai detto addio a Ben Affleck ma, nonostante la separazione ufficiale, continua a vivere nella villa che condivideva con lui fino a qualche mese fa. I due avevano acquistato una ... fanpage.it

Il significato profondo dei tatuaggiInvecchiando c’è il serio rischio di perdere ricordi importanti: ecco perché c’è chi ha deciso di cominciare ad annotare tutte le cose importanti in un modo decisamente originale I tatuaggi raccontano ... esquire.com