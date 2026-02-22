Il segreto della Norvegia 5 milioni di abitanti e 41 medaglie alle Olimpiadi | Niente agonismo prima dei 13 anni

Il metodo norvegese, che limita la competizione prima dei 13 anni, ha portato il Paese a vincere 41 medaglie olimpiche con soli 5 milioni di abitanti. Questa strategia nasce dai fallimenti di Calgary negli anni Ottanta, spingendo gli allenatori a puntare sulla crescita naturale dei giovani. Oggi, la Norvegia si distingue anche in discipline come l’atletica e il calcio, grazie a un approccio che privilegia lo sviluppo graduale. La crescita di questa filosofia continua a sorprendere gli esperti.

D'accordo, essere una nazione fatta di ghiacci e montagne aiuta; e aiuta anche trovarsi in casa un talento come Johannes Klaebo capace da solo di vincere sei ori. Ma tutto questo non basta a spiegare come mai la Norvegia - appena 5,6 milioni di abitanti - stracci tutte le altre rivali nel medagliere olimpico di Milano Cortina. Traguardo raggiunto, peraltro anche alle precedente edizione dei Giochi invernali. Gli atleti «vichinghi» si sono messi al collo 41 medaglie, delle quali 18 d'oro surclassando gli Usa fermi a quota 32 podi, 11 del gradino più alto, e a seguire il resto del mondo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

«Niente smartphone prima dei 13 anni, sono troppo dannosi»Le nuove linee guida dei pediatri suggeriscono di evitare l’uso di smartphone prima dei 13 anni, ritenendo che siano troppo dannosi in questa fascia d’età.

LIVE Combinata nordica, Gundersen trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: sarà una bagarre pazzesca per le medaglie alle 13:45!Questa mattina le medaglie della combinata nordica si assegneranno nel segmento di salto sul trampolino piccolo alle ore 13:45.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Friluftsliv, ovvero come ha fatto la Norvegia a diventare una potenza in tutti gli sport; Olimpiadi invernali, perché la Norvegia ha il record di medaglie: dal territorio allo stipendio fino alla cultura; E la piccola Norvegia primeggia dappertutto; Studiamo la lezione d'oro della Norvegia.

Il segreto della Norvegia, 5 milioni di abitanti e 41 medaglie alle Olimpiadi: «Niente agonismo prima dei 13 anni»Le basi gettate a fine anni Ottanta, dopo il flop di Calgary. Oggi il Paese scandinavo eccelle anche in discipline universali come l'atletica e il calcio (come hanno sperimentato a loro spese gli ital ... msn.com

Olimpiadi invernali, perché la Norvegia ha il record di medaglie: dal territorio allo stipendio fino alla culturaIl successo della Norvegia agli sport invernali non è il risultato di un'ossessione per la vittoria, ma il prodotto di un modello sociale ed educativo che mette al centro il ... ilmessaggero.it

Quella non è una montagna: è una torta di lava. Siamo nelle Faroe Islands, tra Islanda e Norvegia, dove vento e oceano fanno i bulli. E proprio lì spuntano Beinisvørð e Malinstindur. Il segreto è brutale: sequenze di colate laviche sovrapposte, spesse fino a 30 - facebook.com facebook

#Libri: #QuandoLaNonnaBallavaSottoLaPioggia Una saga familiare tra Norvegia e Germania: traumi generazionali, segreti e amore oltre la guerra nel romanzo di Trude Teige, edito in Italia per @FaziEditore Leggi l’articolo di @ReiHino89 4muses.blogspot x.com