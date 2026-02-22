Il Secret Service uccide un uomo che provava a entrare nella residenza di Trump

Un uomo armato è stato colpito e ucciso dal Secret Service mentre cercava di entrare senza permesso nella residenza di Trump a Mar-a-Lago. La presenza dell’uomo ha destato preoccupazione tra le forze di sicurezza, che hanno aperto il fuoco per fermarlo. La vicenda ha portato a un intervento rapido per tutelare la sicurezza della proprietà. Le autorità stanno verificando le motivazioni dell’uomo e i dettagli dell’incidente. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni testimoni.

© Ilgiornale.it - Il Secret Service uccide un uomo che provava a entrare nella residenza di Trump

Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato "senza autorizzazione" a Mar-a-Lago. Lo riporta Fox. Donald Trump è alla Casa Bianca. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Attentato a Trump, la nipote rivela: “È un codardo, il Secret Service ha agito in modo sospetto”La nipote di Donald Trump ha accusato il presidente di essere codardo dopo l’attentato fallito contro di lui, sostenendo che il Secret Service abbia agito in modo sospetto. Kingsman – Secret Service: tutto quello che c’è da sapere sul filmMercoledì 18 febbraio 2026 alle 21,20, Italia 1 trasmette “Kingsman – Secret Service”. Vladimir Poutine, les secrets d'une ascension Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Kingsman: Secret Service Mark Hamill, il cameo spiegato tra film e fumetto; Kingsman: Secret Service su Italia 1 - Guida TV. nel 2014, dopo aver lasciato la Casa Bianca (di Obama) dove era stata consigliera, Kathy Ruemmler si consihliava con Epstein su dettagli non pubblici su uno scandalo di prostituzione che lambiva 8 agenti del secret service e un volontario dell'advance team x.com IN ARRIVO OGGI! Su #AmazonPrimeVideo il film Piccole donne (2019) Su #DisneyPlus il nuovo episodio della serie The Beauty Su #MediasetInfinity i film Solo un padre, Bullet train, Ballare per un sogno, Kingsman: secret service, Lady driver - Veloce c - facebook.com facebook