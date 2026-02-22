Il ritorno per infortunio di Kai Havertz è fondamentale per le speranze del titolo dell’Arsenal

Kai Havertz torna in campo dopo un infortunio, un evento che potrebbe cambiare le sorti dell'Arsenal nella corsa al titolo. La sua assenza ha pesato molto sulla squadra, soprattutto nelle ultime partite decisive. Con il suo rientro, l’attacco dei Gunners potrebbe acquisire nuova energia e solidità. La squadra aspetta con ansia di vedere il giocatore in forma, sperando che possa dare un contributo decisivo nelle prossime sfide di campionato.

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta guarda dopo il pareggio contro i Wolves (foto di Michael ReganGetty Images) L’Arsenal ha balbettato di recente poiché non sembra più necessariamente il favorito per vincere il titolo di Premier League, ma Kai Havertz potrebbe comunque salvare la stagione? L’assenza per infortunio del nazionale tedesco è stata sicuramente una delle maggiori frustrazioni per Mikel Arteta in questa stagione, dato che può essere così influente quando è completamente in forma e fiducioso. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Non tutti sono stati conquistati da Havertz quando è arrivato per la prima volta all’Arsenal dopo un periodo un po’ deludente al Chelsea, ma alla fine di una memorabile stagione 202324 ha dimostrato moltissimo la sua importanza per la squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Perché Mikel Arteta stava “impazzendo” pochi secondi prima che Kai Havertz mandasse l’Arsenal a WembleyL’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha avuto una reazione molto forte pochi secondi prima che Kai Havertz segnasse il gol decisivo contro il Chelsea.

Arsenal bloccato dal Brentford, riaccende le speranze di titolo per il Manchester City.L'Arsenal di Mikel Arteta si ferma sul pareggio contro il Brentford, una partita che rischia di compromettere le ambizioni di titolo dei Gunners.

