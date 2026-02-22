Il rito del collare e la lotta al demonio | vi porto dentro agli esorcismi che in Romagna attirano 50 persone a settimana

Il rito del collare e la lotta al demonio sono al centro di un fenomeno che attira settimanalmente circa 50 persone in Romagna. La causa è la fede di molti che cercano protezione attraverso gli esorcismi, pratiche antiche ancora vive. Sacerdoti qualificati eseguono queste cerimonie seguendo rituali codificati dalla Chiesa. I partecipanti, spesso spaventati, sperano di liberarsi da presenze maligne. La presenza di testimoni e le modalità delle esorcismi sono al centro di discussioni locali.

Cosa accade durante un esorcismo e quale ruolo ha oggi nella Chiesa? Chi sono i sacerdoti incaricati di praticarlo nelle diocesi romagnole? Con Dossier ForliToday abbiamo parlato con gli esorcisti del territorio e vi sveliamo cosa ci hanno raccontato. I romagnoli che scelgono di "sbattezzarsi": crescono le richieste di 'addio' alla Chiesa (ma non sempre è facile ottenerlo) La Confraternita (vietata alle donne) in cui si giura fedeltà alla tagliatella, tra battesimi col mattarello ed esorcismi Crans Montana e la tragedia delle ustioni: dentro la Banca della cute romagnola che salva vite con 200 mila cm² di pelle 🔗 Leggi su Forlitoday.it Vi porto dentro la casa in collina che custodisce i 13 mila dischi del VelvetVi porto dentro la casa in collina che custodisce i 13 mila dischi del Velvet, il locale storico di Rimini chiuso da anni ma ancora vivo nei ricordi di chi lo ha frequentato, nato dall’amore appassionato di Marco, il suo ex proprietario, che ha deciso di conservare la collezione come un tesoro personale anziché venderla. Gol a raffica e umiliazioni. Vi porto dentro l'incubo del calcio giovanile fiorentinoOgni fine settimana, sui campi di calcio giovanile a Firenze, si ripetono episodi di incontri intensi e sfide sportive, spesso caratterizzate da comportamenti poco appropriati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il rito del collare e la lotta al demonio: vi porto dentro agli esorcismi (che in Romagna attirano 50 persone a settimana). In Romagna la domenica non era solo un giorno di pausa… era un rito fatto di tortelli alla lastra, piadina, vino rosso e chiacchiere lente. Nelle case si preparava il pranzo o la merenda domenicale con quello che c’era, e si metteva al centro della tavola il c - facebook.com facebook