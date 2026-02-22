Il ripescaggio a tempo scaduto i cambi di programmazione | così il Sì è favorito nelle tribune tv Rai per il referendum

Il ripescaggio tardivo del Comitato Sì ha causato confusione nelle tribune televisive della Rai, con molti spettatori che si sono chiesti come si siano svolti i processi di ammissione. La decisione di inserire il Comitato all’ultimo minuto ha influenzato i programmi di approfondimento, favorendo apparentemente le voci pro-riforma. La scelta ha generato discussioni tra gli utenti online, che hanno notato le differenze di copertura rispetto alle altre fazioni. La vicenda si arricchisce di dettagli ancora da chiarire.

Sta davvero diventando un giallo, anche con vari punti decisamente oscuri, il ripescaggio e l'ammissione tardiva del Comitato Sì riforma nell'ambito delle tribune in video e in audio sulla Rai in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere. Il Fatto Quotidiano ha rivelato l'esclusione e il misterioso ripescaggio del Comitato Sì riforma, presieduto dall'ex presidente della Consulta Nicolò Zanon, per via di una domanda che sarebbe stata tardiva, nonché lo zampino del sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano per mettere a posto la faccenda. Ma i retroscena tuttora misteriosi di questa storia inquietano e allarmano i componenti del Comitato giusto dire No, promosso dall'Anm.