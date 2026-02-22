Il rilancio della Padula è possibile | Positivo l’incontro col Comune

L’associazione Amici della Padula annuncia che, grazie all’incontro con un rappresentante del Comune, si può avviare il progetto di rilancio del parco locale. La discussione ha portato a un accordo per intervenire sui punti critici, come la pulizia e la manutenzione delle aree verdi. Ora, i volontari hanno il via libera per iniziare le prime azioni concrete. La prossima fase prevede l’organizzazione di incontri con i cittadini del quartiere.

"Amici della Padula sono lieto finalmente di annunciarvi che dopo l'incontro con un rappresentante del comune possiamo iniziare a darci da fare per migliorare il parco". A scriverlo è Alessandro Rosini il promotore di una campagna di volontariato che si propone una valorizzazione ambientale e sociale del parco della Padula, prezioso polmone verde a pochi chilometri dalla città. Rosini annuncia nuovi incontri con l'amministrazione in cui definire quali saranno i margini di azione di chi vorrà impegnarsi a migliorare la Padula. Tante le idee lanciate da Rosini, a cominciare dal sogno di vedere in Padula un'area agility dog.