Il rilancio della Padula è possibile | Positivo l’incontro col Comune

Da lanazione.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Amici della Padula annuncia che, grazie all’incontro con un rappresentante del Comune, si può avviare il progetto di rilancio del parco locale. La discussione ha portato a un accordo per intervenire sui punti critici, come la pulizia e la manutenzione delle aree verdi. Ora, i volontari hanno il via libera per iniziare le prime azioni concrete. La prossima fase prevede l’organizzazione di incontri con i cittadini del quartiere.

il rilancio della padula 232 possibile positivo l8217incontro col comune
© Lanazione.it - Il rilancio della Padula è possibile: "Positivo l’incontro col Comune"

"Amici della Padula sono lieto finalmente di annunciarvi che dopo l’incontro con un rappresentante del comune possiamo iniziare a darci da fare per migliorare il parco". A scriverlo è Alessandro Rosini il promotore di una campagna di volontariato che si propone una valorizzazione ambientale e sociale del parco della Padula, prezioso polmone verde a pochi chilometri dalla città. Rosini annuncia nuovi incontri con l’amministrazione in cui definire quali saranno i margini di azione di chi vorrà impegnarsi a migliorare la Padula. Tante le idee lanciate da Rosini, a cominciare dal sogno di vedere in Padula un’area agility dog. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Emergenza erosione a Fossacesia: incontro positivo tra Comune e RegioneMartedì mattina, il Comune di Fossacesia ha incontrato la Regione per discutere dell’emergenza erosione causata dalle recenti mareggiate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.