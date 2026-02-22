Il ricercatore premiato | Anche la robotica può essere umana

Un ricercatore ha ricevuto un riconoscimento al Senato per il suo lavoro sulla robotica, che dimostra come anche le macchine possano avvicinarsi all’esperienza umana. La premiazione, organizzata dalla Fondazione Rita Levi-Montalcini, ha voluto valorizzare l’impegno di giovani scienziati nel campo dell’innovazione tecnologica. Durante l’evento, il ricercatore ha sottolineato l’importanza di sviluppare robot più empatici e utili nella vita quotidiana. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molti appassionati di scienza.

Al Senato è stato premiato come volto della Generazione Futuro, ricevendo una moneta commemorativa dalla Fondazione dedicata a Rita Levi-Montalcini. Per Nicolò Pagliarani, 28 anni, riminese, ricercatore alla Scuola Sant’Anna e cofondatore della startup Capio Robotics, è stato un momento di significato. La sua è una storia che intreccia studio, ricerca e visione umanistica della tecnologia: una robotica morbida, capace di adattarsi all’uomo e non di sostituirlo. "Essere premiato è una responsabilità verso la mia generazione", spiega Pagliarani. Quando ha capito che la robotica sarebbe diventata la sua strada? "Ci sono arrivato gradualmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La mano robotica che supera quella umana: afferra meglio e si muove da sola. Lo studioUn team di ricercatori dell’EPFL ha sviluppato una mano robotica in grado di afferrare con maggiore precisione rispetto a quella umana e di muoversi autonomamente, staccandosi dal braccio.

Ieri il principe William ha visitato un lavoratorio di robotica specializzato in scooter elettrici (anche se ora non li può più usare a Windsor)Ieri il principe William ha visitato un laboratorio di robotica specializzato nella produzione di scooter elettrici.

PROTOCLONE Robot AI Come un ESSERE UMANO! PAURA

