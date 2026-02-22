Il quinto moschettiere Musumeci e De Vivo riscrivono Dumas e il futuro dell' opera lirica

Musumeci e De Vivo hanno adattato l’opera di Dumas, portando sul palco un nuovo spettacolo che mette in evidenza il legame tra avventura e valori autentici. La rappresentazione, nata dall’idea di rinnovare il classico, coinvolge il pubblico con scene vivaci e interpretazioni intense. La produzione utilizza scenografie moderne e costumi dettagliati, attirando l’attenzione di appassionati e nuovi spettatori. La pièce si inserisce in un progetto più ampio di riscoperta del patrimonio letterario.

C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) La vita, la fede, il coraggio. Il respiro della grande storia che diventa grande letteratura, e quindi classico che a distanza di secoli non smette di ispirare nuova arte. C'è tutto questo e molto di più ne “Il quinto moschettiere”, la nuova opera lirica commissionata dal Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, andata in scena nei giorni scorsi al teatro “Sangiorgi”, con le musiche del maestro Matteo Musumeci e il libretto del maestro Vincenzo De Vivo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

"Il quinto moschettiere", Matteo Musumeci e Vincenzo De Vivo raccontano la loro nuova opera: "Così abbiamo rivoluzionato Dumas"Matteo Musumeci e Vincenzo De Vivo hanno deciso di riscrivere la storia di

“Il quinto moschettiere”: il Teatro Massimo Bellini inaugura il nuovo ciclo di “Opere da camera”Questa sera il Teatro Massimo Bellini di Catania apre una nuova stagione con il debutto di due opere da camera.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il quinto moschettiere, Matteo Musumeci e Vincenzo De Vivo raccontano la loro nuova opera: Così abbiamo rivoluzionato Dumas; 'Il quinto moschettiere', Matteo Musumeci e Vincenzo De Vivo raccontano la loro nuova opera: 'Così abbiamo rivoluzionato Dumas'; Macché D’Artagnan, Il quinto moschettiere è donna; Il quinto moschettiere: una commedia musicale tra melodramma e narrazione pop.

Il quinto moschettiere: il Teatro Massimo Bellini inaugura il nuovo ciclo di Opere da cameraL'opera sarà in scena il 17, 18 e 19 febbraio, rispettivamente alle 20:30, 17:30 e 11:00. Lo spettacolo segna una nuova collaborazione tra il compositore Matteo Musumeci e il librettista Vincenzo De V ... cataniatoday.it

Il quinto moschettiere, opera lirica prima per il Bellini di CataniaAlimentare il vivaio del teatro musicale commissionando due opere da camera, ora pronte per essere allestite in prima esecuzione assoluta: Il quinto moschettiere, moderno spin-off che rende omaggio ... ansa.it

17 febbraio 2026 ore 20.30 Teatro Sangiorgi, ingresso euro 7 'IL QUINTO MOSCHETTIERE' Opera in un prologo, otto scene e un epilogo Libretto di Vincenzo De Vivo, musiche di Matteo Musumeci, Prima esecuzione assoluta. Commissione Teatro Massimo B - facebook.com facebook