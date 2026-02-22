Annarita, madre di due figli, ha deciso di partecipare a un programma televisivo per cercare di riavvicinare la famiglia, dopo anni di silenzio e tensione. La donna ha portato con sé una busta contenente un messaggio importante, sperando di aprire un dialogo che sembra ormai sfumato. Le lacrime di Annarita non sono bastate a convincere i figli a riaccendere i contatti, e ora la famiglia si trova di fronte a un nuovo passo.

Nella puntata di sabato 21 febbraio di 'C'è Posta per Te' una madre foggiana ha provato a riallacciare i rapporti con i figli Da tre anni ha lasciato il marito per andare a vivere con il compagno e i suoi figli non l’hanno mai accettato. Luana e Alessio si sono presentati in trasmissione, nella puntata di sabato 21 febbraio, il genero Sabino no. “In trent’anni non mi sono mai sentita capita, mi sentivo umiliata come persona e come donna, però ho fatto di tutto per crescervi con amore e starvi sempre vicino, e voglio continuare a farlo, perché non sono cambiata, io sono la vostra mamma”, ha detto la donna una volta aperta la busta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

C’è posta per Te, i figli di Annarita chiudono la busta in faccia alla mamma. Pubblico inferocitoDurante la puntata del 21 gennaio di C’è Posta per Te, i figli di Annarita hanno rifiutato di aprire la busta alla madre, suscitando reazioni forti nel pubblico.

Leggi anche: Belve, le pagelle del 2 dicembre: le lacrime di Maria De Filippi (9), il grande amore di Stefania Sandrelli (8)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Marcello Mordino, 50 anni di risate: Eravamo due scemi in tv ogni sera e Palermo si divertiva; Il postino di Maria De Filippi a Foggia: le lacrime di mamma Annarita non bastano, i figli chiudono la busta - FoggiaToday; Maria Grazia Cucinotta, 'teatro luogo di incontro e condivisione emozioni'; Chi viene a teatro condivide emozioni.

Maria Grazia Cucinotta: Dopo ‘Il postino’ sono scappata in USAMaria Grazia Cucinotta, 55 anni, in una recente intervista ha ripercorso uno dei capitoli più significativi della sua carriera. Nel 1994, l’attrice ha interpretato un ruolo chiave nel film di Massimo ... 105.net

Maria Grazia Cucinotta, 'teatro luogo di incontro e condivisione emozioni'Maria Grazia Cucinotta, icona del cinema italiano nel mondo dopo il successo de Il postino di Massimo Troisi, è la protagonista de La moglie fantasma. La scoppiettante commedia in giallo del brita ... ansa.it

Bisogno di innamorarsi. Certe cose le senti venire, non è che ti innamori perché ti innamori, ti innamori perché in quel periodo avevi un disperato bisogno di innamorarti. Umberto Eco Massimo Troisi #NatiOggi Maria Grazia Cucinotta Il postino x.com

Ultim’ora Biancavilla: a “C’è Posta per Te” la storia di una famiglia biancavillese Trasmessa questa sera la storia di una famiglia di Biancavilla a “C’è Posta per Te”. Il postino di Maria De Filippi era venuto in città il 16 gennaio scorso. In studio un papà, rimasto - facebook.com facebook