Il pilota viterbese Emiliano Capponi affronta il Sahara in moto

Emiliano Capponi, pilota viterbese, partecipa al Dune Rally Tunisia per mettere alla prova la sua resistenza nel deserto. La gara, che si svolge tra le dune del Sahara, richiede abilità e determinazione. Capponi desidera dimostrare la sua capacità di affrontare condizioni estreme con il suo veicolo preparato appositamente. La competizione si svolge su un percorso di oltre 1.000 chilometri, attraversando paesaggi mozzafiato e terreni impegnativi.

Parteciperà al Dune Rally Tunisia, uno tra gli appuntamenti più suggestivi del panorama delle competizioni internazionali Il pilota viterbese Emiliano Capponi si prepara a prendere il via del Dune Rally Tunisia, uno tra gli appuntamenti più suggestivi del panorama rally raid internazionale. Reduce dalla vittoria del Campionato regionale enduro sprint nella categoria bicilindrica, Capponi continua il proprio percorso sportivo nel mondo delle gare endurance affrontando una nuova prova tra le dune del Sahara tunisino. L’esperienza nel deserto non è una novità: nell’ottobre scorso ha infatti partecipato alla “1000 Dunas” in Marocco, competizione rally raid di riferimento per gli appassionati della disciplina. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

