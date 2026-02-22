Il papà di Matilde Lorenzi | L' argento di Fede è anche di Matilde Hanno sciato in due

Il papà di Matilde Lorenzi afferma che l’argento di Fede appartiene anche a sua figlia, perché entrambi hanno sciato insieme. La medaglia è stata dedicata alla fidanzata scomparsa in un incidente in Val Senales, il 28 ottobre 2024, a 19 anni. Tomasoni aveva promesso di sciare per lei prima della gara. La vicenda coinvolge giovani atleti e ricorda il legame tra passione e ricordo. La competizione continua nonostante il dolore.

C’è commozione a casa di Matilde Lorenzi. L’argento di Federico Tomasoni che era legato all’azzurra morta dopo un grave incidente in allenamento in Val Senales, è un successo che tocca il cuore. In testa aveva il sole, simbolo di Mati e della Fondazione (Matildina4Safety) creata dalla famiglia per migliorare la sicurezza sulle piste e promuoverne la cultura. “Non abbiamo ancora smesso di piangere vedendo la gara di Federico, è un’emozione troppo grande ed è anche complicata da descrivere” ha raccontato al Corriere Adolfo, il papà di Matilde. Con Federico il legame non si è mai interrotto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

