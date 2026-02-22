Il Napoli si ferma ancora | occasione buttata e lezione tattica subita

Il Napoli perde 2-1 contro l’Atalanta a causa di errori difensivi che hanno permesso agli avversari di segnare due reti nel primo tempo. La squadra napoletana non riesce a reagire nonostante alcune occasioni e subisce il colpo decisivo nel finale. La sconfitta rappresenta una battuta d'arresto importante, che potrebbe compromettere le ambizioni di classifica. I tifosi attendono risposte sul modo in cui la squadra affronterà le prossime partite.

