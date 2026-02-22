Il Napoli perde 2-1 a Bergamo | soffre troppo i palloni alti Impossibile non parlare dell’arbitro Chiffi che indirizza la partita

Il Napoli perde 2-1 a Bergamo a causa di una difesa poco efficace sui palloni alti. La squadra fatica a contenere le avanzate avversarie, mentre l’arbitro Chiffi interviene frequentemente sul gioco. I padroni di casa approfittano delle occasioni sui corner e sulle palle inattive, trovando il vantaggio decisivo nel secondo tempo. La partita si accende nelle fasi finali, lasciando aperti molti dubbi sulla gestione dell’arbitro. La squadra ora affronta la prossima sfida con preoccupazione.

Il Napoli perde 2-1 a Bergamo: soffre troppo i palloni alti. Impossibile non parlare dell’arbitro Chiffi Incredibile sconfitta del Napoli a Bergamo. L’Atalanta vince per 2-1, in rimonta. Il Napoli resta a più quattro sul quinto posto ma ora la lotta per la Champions è aperta fino all’Atalanta che ha raggiunto il Como ed è a meno cinque dal Napoli. La squadra di Conte ha giocato una buona partita. Oseremmo dire ottima se non sembrassimo lunari vista la sconfitta. Sconfitta maturata nel secondo tempo grazie ai cambi di Palladino: Scamacca, Bernasconi e Samardzic. Al Napoli si può imputare scarso cinismo sotto porta, soprattutto nel primo quarto d’ora della ripresa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Arbitro Torino Milan, il giudizio nei confronti dell’arbitro Chiffi dopo ieri seraL'arbitro Chiffi ha diretto il match Torino-Milan, suscitando discussioni e giudizi tra tifosi e addetti ai lavori.

Chivu in conferenza: «Vogliamo andare a +7! Contro il Napoli è un match che indirizza la stagione»In vista del confronto tra Inter e Napoli, Chivu ha sottolineato l'importanza della partita nel percorso stagionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Napoli rimonta la Roma: 2-2 al Maradona; Rrahmani, aggiornamento sull’infortunio: quanto starà fuori, il Napoli perde il leader della difesa; Pagelle Napoli-Roma: Malen da 8, Zaragoza si perde per strada. Alisson Santos mostra personalità, traballa la difesa azzurra; Il Napoli pareggia 2-2 con la Roma, cui non basta la doppietta di Malen.

Un brutto Napoli perde con il Benfica: adesso il percorso in Champions diventa durissimoA Lisbona il Napoli perde 2-0 con il Benfica, che fa festa con i gol di Rios e Barreiro e si rilancia nella fase a campionato della Champions League. Mourinho vince e torna quasi a galla, la prossima ... fanpage.it

Il Napoli perde 2-1 a Bergamo: soffre troppo i palloni alti. Impossibile non parlare dell'arbitro Chiffi Gioca un'ottima partita per un'ora: va in vantaggio, poi subisce la rimonta. Prima un rigore revocato e poi, soprattutto, il gol del raddoppio annullato. Resta a più q - facebook.com facebook

#Napoli perde il #teatro #Sannazaro, danni per 70 milioni: "Sarà ricostruito" x.com