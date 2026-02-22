Il monaco le invia sue foto nudo lei lo denuncia ma lui evita il processo | Sono foto spirituali

22 feb 2026

Un monaco ha inviato sue foto senza vestiti a una donna, che lo ha denunciato. La donna sostiene che la polizia abbia preferito chiudere il caso per ragioni religiose. Il monaco afferma che le immagini sono spirituali e non intime. La donna chiede trasparenza e accuse che il coinvolgimento delle autorità avrebbe favorito l’omertà. La vicenda si concentra sulla responsabilità delle forze dell’ordine e sulla libertà di espressione religiosa. La discussione rimane aperta.

Il caso in Galles dove la donna accusa la polizia di aver coperto il monaco in quanto religioso: "Ha ammesso di aver inviato foto spirituali ditemi dove nella Bibbia si dice di saltellare nudi su una spiaggia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

