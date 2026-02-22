Il mio ex… Sonia Bruganelli rompe il silenzio così dopo il chiacchiericcio sui presunti tradimenti

Sonia Bruganelli ha deciso di parlare dopo le voci sul suo rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis. La causa delle indiscrezioni risiede in alcune affermazioni fatte recentemente sui social, che hanno alimentato i sospetti sui tradimenti. La conduttrice ha spiegato di essere rimasta sorpresa dalle chiacchiere e ha chiarito alcuni dettagli sulla loro relazione attuale. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei media, che seguono da vicino questa vicenda privata.

Negli ultimi giorni Sonia Bruganelli è finita nuovamente al centro del gossip. Questa volta non si parla di nuovi programmi televisivi o progetti professionali, ma di indiscrezioni legate alla sua vita privata e al rapporto con l’ex marito Paolo Bonolis. Voci che circolavano già da tempo, ma che nelle ultime settimane hanno trovato nuova linfa, riaccendendo l’attenzione mediatica attorno alla produttrice e opinionista. A riaprire il caso sono stati alcuni passaggi contenuti nel libro L’uragano di Lucio Presta, storico agente di numerosi volti noti dello spettacolo. Alle parole pubblicate nel volume si sono aggiunte le dichiarazioni di Marco Salvati, autore televisivo molto vicino proprio a Bonolis. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lucio Presta rompe il silenzio: la verità sui presunti tradimenti di Sonia BruganelliLucio Presta, noto agente di Paolo Bonolis, ha deciso di parlare dopo le voci sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il gossip dopo le polemiche sui presunti tradimentiPaolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono al centro delle polemiche dopo le accuse di tradimenti, emerse nel nuovo libro di Lucio Presta, “L’uragano”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sonia Bruganelli (pungente) cita Bonolis nell'affondo finale a Lucio Presta: Il mio ex...; Sonia Bruganelli, la frecciata a Lucio Presta e Marco Salvati dopo gli attacchi: Il mio ex è il mio più grande fan; I presunti amanti di Sonia Bruganelli, Marco Salvati: Tutti sapevano, confermo quello che ha scritto Lucio Presta; Simone Margagliotti, il dono di San Valentino alla Ex Sonia in dolce attesa: i Fan di Tentation Island sperano.

Sonia Bruganelli e la vendetta contro Presta: Il mio ex è il mio più grande fanQuando un semplice scatto diventa l'affondo perfetto dopo giorni di tensioni e attacchi simultanei, tra gossip e una felpa con una scritta che ha già scatenato le polemiche. libero.it

Sonia Bruganelli, il tradimento a Bonolis, la storia con Madonia, le frecciate a Laura Freddi: «Mia figlia Silvia? Avevo capito che qualcosa non andava»Sonia Bruganelli è pronta a raccontarsi nello studio di Verissimo. L'ex moglie di Paolo Bonolis è ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 19 ottobre e l'annuncio della sua ospitata ha già ... leggo.it

Sonia Bruganelli risponde alle indiscrezioni contenute nel libro L’uragano di Lucio Presta. L’ex agente di Paolo Bonolis aveva fatto riferimento a un presunto tradimento con il frontman di una band vincitrice del Festival di Sanremo. Fanpage.it aveva provato a - facebook.com facebook

Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta Su Instagram la frase criptica citando Confucio x.com