il milan presenta la quarta maglia anzi due

Il Milan ha svelato due nuove maglie per la stagione 202526, motivato dal desiderio di offrire diverse opzioni ai tifosi. La prima è rossa, più vivace e accesa, pensata per trasmettere energia durante le partite. La seconda presenta un design più sobrio, con dettagli innovativi. La scelta di proporre due modelli nasce dalla volontà di soddisfare gusti differenti e di rafforzare l’identità del club. Entrambe le maglie saranno disponibili nelle prossime settimane.

La quarta maglia 202526 del Milan non sceglie una sola direzione. Ne sceglie due. Una versione rossa, più calda, più immediata. Una versione argento, più inaspettata, quasi luminosa. È già da qui che si capisce che non è una semplice variazione cromatica stagionale. Indossato per la prima volta dai giocatori nella partita di Serie A contro il Parma, il Fourth Kit del Milan e Puma in collaborazione con Slam Jam non prova a forzare il passato, come già visto con altre operazioni che puntano più alla nostalgia, ma lo rilegge con naturalezza. Il rosso resta identitario, pieno, riconoscibile. L’argento invece cambia l’atmosfera e sposta tutto su un piano più contemporaneo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

A sorpresa il Milan presenta la quarta maglia 25/26: verrà utilizzata nella gara contro il ParmaIl Milan ha annunciato la nuova maglia per la stagione 202526, scelta in vista della partita contro il Parma.

La Juventus presenta la quarta maglia a bande orizzontali e il web si scatena: “Bella la collab con il carcere”, “L’ha disegnata un interista”La Juventus ha svelato la sua nuova quarta maglia a bande orizzontali, scatenando commenti sui social.

COMO-MILAN 1-3 - Parodia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Quarant'anni fa Berlusconi comprò il Milan. E fece la rivoluzione in dieci mosse; Allegri presenta Milan-Como: Saelemaekers recuperato, la qualificazione alla Champions è questione di vita o di morte; Milan, Allegri: Il Var va usato per le cose oggettive. In Italia tante pressioni perché la qualificazione in Champions è questione di vita o di morte; Pisa, ecco la nuova quarta maglia che verrà indossata contro il Milan.

Milan in campo con la quarta maglia contro il Parma: quanto costa e dove acquistarlaIl Milan presenta la quarta maglia, indossata dai giocatori contro il Parma: è ispirata a quella della stagione 2001/02. msn.com

Milan, presentata la quarta maglia: collab con Slam Jam ed è quasi tutta rossaIn occasione della 26esima giornata della Serie A 2025/2026, il Milan che ha ospitato il Parma a San Siro a partire dalle 18, lo ha fatto con una sorpresa per i propri tifosi. La gara è stata ... calciomercato.com

A sorpresa il Milan presenta la quarta maglia 25/26: verrà utilizzata nella gara contro il Parma #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA - facebook.com facebook

A sorpresa il Milan presenta la quarta maglia 25/26: verrà utilizzata nella gara contro il Parma #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA x.com