Il record di interventi ortopedici e traumatologici all’ospedale di Cento si deve alla crescente richiesta di trattamenti, con oltre mille operazioni nel 2025. Lo staff medico ha affrontato un numero senza precedenti di casi, rispondendo alla domanda di cure sempre più complesse. La crescente attività si lega a un aumento di pazienti provenienti anche da fuori regione. La struttura si prepara a nuove sfide per il prossimo anno.

Interventi chirurgici ortopedici e traumatologici all’ ospedale di Cento: nel 2025 si è superata, per la prima volta, quota mille. E’ il dato emerso durante l’incontro ‘Il medico risponde’ al Centro Ancescao di Cento. Si è parlato di 1.050 interventi eseguiti, con un aumento del 65% rispetto al 2019, quando erano stati 634. Ospedale che Ausl garantisce rimarrà accessibile anche durante i lavori di Hera di rinnovo della rete idrica che partono lunedì nel tratto di via XX Settembre, tra via Dante Alighieri e via Cola, chiudendo il tratto. L’ accesso all’ospedale rappresenta uno degli aspetti centrali dell’organizzazione della viabilità: per tutta la durata dei lavori sarà sempre garantito, grazie a percorsi alternativi appositamente segnalati e le ambulanze e i mezzi di soccorso potranno muoversi lungo itinerari dedicati, anche in deroga ai sensi unici, per assicurare tempi di intervento rapidi e massima sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Infortunio Bonny, sospiro di sollievo in casa Inter: le condizioni non preoccupano lo staff medicoDopo l’infortunio subito in allenamento, Bonny sta bene.

Leggi anche: Lukaku vede la luce: il ritorno si avvicina, ma lo staff medico frena gli entusiasmi?

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ‘Il medico risponde’, prosegue l’iniziativa sanitaria al servizio dei cittadini; ’Il medico risponde’ con lo staff di Ortopedia. Nel 2025 interventi record; Ortopedia e Traumatologia: Il medico risponde; Forum Tumori addominali: Domande e Risposte da Il Medico Risponde | Corriere.it.

Il bambino di Napoli trapiantato con il cuore «bruciato»: come lo stanno curando?Dalle ultime decisioni emerge che i sanitari, d’accordo con la famiglia, hanno scelto un percorso di semplificazione terapeutica che però non lasci il dubbio di aver accelerato il processo di morte ... corriere.it

Il medico risponde: tutti i rischi del fegato grasso e come prevenire il diabeteIscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e T elegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook ... primocanale.it

ULTIMI POSTI DISPONIBILI – 24 FEBBRAIO Visita Ortopedica con il Prof. Andrea Vitullo Specialista in Ortopedia e Traumatologia Presso Centro Medico Rinascimento Hai dolori a ginocchio, spalla, schiena o problemi articolari Non rimandare - facebook.com facebook