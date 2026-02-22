Il mediano è stato riscattato il danese ha firmato fino al 2029 | in campo però devono rilanciarsi Pobega e Odgaard bello il rinnovo Ma ora vanno a caccia di spazio

Il centrocampista danese ha firmato un nuovo contratto fino al 2029, dopo aver completato il riscatto. La sua presenza in squadra si rafforza, ma deve ritrovare la forma migliore in campo. Pobega e Odgaard hanno ufficializzato i rinnovi, rafforzando la rosa. Tuttavia, i giocatori devono ora conquistarsi più minuti di gioco per contribuire alla stagione. La squadra si prepara alle prossime sfide, puntando a migliorare le prestazioni complessive.

Torna a disposizione dopo il cartellino rosso rimediato con il Parma e la squalifica scontata a Torino. Torna pure dopo l’ingresso col Brann. Torna, soprattutto, dopo il riscatto obbligato scattato in seguito alla vittoria coi granata: perchè il prestito con obbligo pattuito col Milan stabiliva che a far scattare la clausola e l’acquisto a titolo definitivo fosse il primo punto conquistato dal Bologna a partire da febbraio. Dopo la scorsa stagione passata in rossoblù in prestito e il ritorno estivo, Tommaso Pobega è finalmente un calciatore rossoblù a titolo definitivo, con contratto fino al 2028 (opzione a favore del Bologna fino al 2029). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Ufficiale il rinnovo di Odgaard, il danese ha firmato fino al 2029 con il BolognaIl Bologna ha confermato ufficialmente il rinnovo di Jens Odgaard, che rimarrà in rossoblù fino al 2029, dopo aver firmato il nuovo contratto.

Il danese ha rinnovato fino al 2029 con una formula identica a quella dell’argentino: lo stipendio proporzionale a prestazioni e obiettivi. Bologna al futuro: anche Odgaard ha firmato. Parte fissa più bonus sul merito, è la nuova lineaJens Odgaard ha deciso di rinnovare con il Bologna fino al 2029, seguendo lo stesso modello contrattuale di Santiago Castro, con uno stipendio legato a prestazioni e obiettivi.

