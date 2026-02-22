Il marmo che ’investe’ Carrara acquistato lo storico palazzo delle Poste

Paolo Borghini, conosciuto come il principale venditore di marmo Calacata, ha acquistato il vecchio palazzo delle Poste di Carrara. La causa dell'acquisto deriva dalla volontà di valorizzare il patrimonio storico locale, integrando materiali tipici della zona. La società di famiglia Marbo conferma l’intenzione di trasformare l’edificio, già simbolo di tradizione, in un punto di riferimento per il settore lapideo. La trattativa si è conclusa con successo questa settimana.

Carrara, 22 febbraio 2026 – Il re del Calacata Paolo Borghini con la società di famiglia Marbo ha rilevato lo storico palazzo delle Poste di via Mazzini. Secondo i progetti dell’imprenditore dovrà diventare un luogo deputato ad eventi culturali e artistici. Il servizio e gli sportelli postali resteranno al loro posto, ci tiene a precisare Borghini, ma il resto dell’edificio sarà completamente ristruttura e riportato agli antichi splendori. Ristrutturazione del palazzo delle Poste. «Si è vero abbiamo acquisito il palazzo delle Poste, la trattativa si è conclusa in questi giorni perché era necessaria la dispensa delle Belle arti e servono sessanta giorni - spiega Paolo Borghini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ok al bilancio del Comune di Carrara: un quarto delle entrate arriva dal marmoIl Consiglio Comunale di Carrara ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, evidenziando che circa un quarto delle entrate del Comune deriva dall’attività legata al marmo.

Concessioni cave marmo. A Carrara 26 milioniIl bilancio del Comune di Carrara registra un incremento, con entrate totali di 110 milioni di euro.

