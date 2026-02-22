Il grande ritorno di Serena Williams | l’ex numero 1 del mondo riacquista l’idoneità dopo i controlli antidoping

Serena Williams ha ottenuto nuovamente il permesso di giocare dopo aver superato i controlli antidoping, un passo importante per la sua carriera. La tennista, 44 anni, si prepara a tornare in campo, puntando a qualificarsi per un nuovo torneo del Grande Slam. Dopo mesi di attesa, la decisione permette a Williams di riprendere la sua attività nel circuito Wta, riaccendendo l’interesse di appassionati e addetti ai lavori. Ora, aspetta di vedere il suo ritorno ufficiale.

A 44 anni Serena Williams ha riacquistato il diritto di partecipare ai tornei del Grande Slam e al circuito Wta. Si è infatti concluso il periodo di sei mesi durante il quale l’ex numero 1 del mondo si era resa disponibile a controlli antidoping a sorpresa, requisito necessario per un eventuale rientro nel circuito professionistico. La scadenza dei controlli Da oggi la vincitrice di 23 titoli Slam è formalmente libera di iscriversi ai tornei, qualora ricevesse una wild card dagli organizzatori. Finora, però, l’americana è rimasta vaga sulle sue intenzioni. «A meno che non si infortuni, non c’è dubbio che tornerà a giocare da qualche parte prima o poi», aveva dichiarato a gennaio Jim Courier, sottolineando quanto sia impegnativo far parte del gruppo di giocatrici sottoposte a test antidoping casuali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

