il governo trump vorrebbe che tutti indossassero uno di questi

L’azienda finlandese Oura ha lanciato gli smart ring, accessori tecnologici che monitorano la salute. Robert Kennedy Jr. e il suo movimento Make America Healthy Again mostrano grande interesse per questi dispositivi. La popolarità degli anelli cresce tra i sostenitori, che apprezzano la possibilità di controllare i dati sulla salute quotidianamente. La domanda si amplia, spinta dall’attenzione verso il benessere personale. La discussione sulla diffusione di questi gadget si intensifica nel pubblico.

Gli “smart ring” dell'azienda finlandese Oura piacciono tanto a Robert Kennedy Jr. e al suo movimento Make America Healthy Again Uno degli accessori più diffusi negli ambienti vicini all’amministrazione di Donald Trump è un piccolo dispositivo elettronico prodotto da un’azienda europea. A prima vista sembra un comune anello di metallo ma in realtà è un wearable, un apparecchio elettronico da indossare, in grado di monitorare diversi parametri, tra cui la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue, la temperatura corporea e la qualità del sonno. A produrli è Oura, un’azienda finlandese fondata nel 2013, che ha presentato la prima versione dell’Oura Ring nel 2016 con una campagna su Kickstarter, il sito per la raccolta di fondi online. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Guido Rodriguez Juve, il centrocampista non convince Spalletti. Il tecnico bianconero vorrebbe uno di questi tre giocatori. I nomiGuido Rodriguez, attualmente alla Juventus, non ha convinto Spalletti, che preferirebbe puntare su altri centrocampisti.

No, questi tre bonus (più uno) del governo Meloni non faranno aumentare di molto il nostro stipendioLa conferenza stampa di inizio anno del governo si è tenuta a gennaio 2025.

Il Donald Trump che ci ritroviamo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perché Trump vuole aprire gli X-Files sugli extraterrestri: l'immaginario diventa politica; Sovranismi disfunzionali | Trump vuole distruggerci, ma noi lavoriamo su ciò che unisce; Calabria, i dottori cubani restano: il governo dice no a Washington; Trump vuole staccare l'Ungheria dal petrolio e gas russo. Ma l'Ue fa bene a preoccuparsi.

Cuba, Trump: Nazione fallita, non servirà rovesciarla ma faccia un accordoIl presidente Usa ha invitato L'Avana a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, respingendo l'idea di un'operazione di cambio di regime. Cuba è attualmente una nazione fallita, ha detto. Alla ... tg24.sky.it

Com’è andato l’incontro fra Trump e NetanyahuLunedì pomeriggio (sera in Italia) il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump si sono incontrati a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida. ilpost.it

#inaltreparole Scontro magistratura-governo, Bindi: “Al contrario di Trump e Meloni, i giudici devono difendere i cittadini” x.com

#inaltreparole Scontro magistratura-governo, Bindi: “Al contrario di Trump e Meloni, i giudici devono difendere i cittadini” - facebook.com facebook