Il governo faccia scelte più coraggiose sui senzatetto La risposta dei dormitori non basta

Il governo affronta la crescente presenza di senzatetto, causata dalla mancanza di politiche abitative efficaci. Le autorità continuano a rispondere con soluzioni temporanee, come i dormitori, invece di investire in progetti a lungo termine. La carenza di case e il costo degli affitti impediscono a molte persone di trovare una sistemazione stabile. La questione richiede interventi concreti e immediati per cambiare strada.

“Non riusciamo da anni ad uscire dalla logica emergenziale con una seria politica sulla casa. La risposta dei dormitori non basta per i clochard”. A lanciare il campanello d’allarme è Alessandro Carta, il presidente Federazione italiana organismi per le persone senza dimora. Da gennaio ad oggi sono già morte 53 persone senza fissa dimora. Il numero dei clochard che hanno perso la vita lo scorso anno è tristemente in linea con quello degli anni precedenti: 414, mentre nel 2024 erano venti in più e l’anno prima 414. “La morte delle persone senza dimora in Italia non è un evento eccezionale né circoscritto a specifiche emergenze stagionali”, dice il numero uno dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Emergenza senzatetto a Bergamo: la messa di Natale della Caritas finanzia nuovi dormitoriIl 24 dicembre 2025, a Bergamo, si svolge una messa di Natale organizzata dalla Caritas per sensibilizzare e raccogliere fondi destinati al potenziamento dei servizi di accoglienza per le persone senza dimora.

«Servono scelte coraggiose per una città più attrattiva». Gandi: «Un sogno? Sott’acqua»L’assessore del Comune di Bergamo ha parlato di fronte alle sfide della città, sottolineando la necessità di scelte coraggiose per renderla più attrattiva.

