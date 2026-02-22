Il giovane o la garanzia | su chi punterà il Milan nel prossimo calciomercato? Nomi e scenari

Il Milan punta a rafforzare l’attacco con un nuovo giocatore, dopo aver valutato le esigenze della squadra. La scelta deriva dalla necessità di migliorare la fase offensiva e rispondere alle richieste dell’allenatore. Tra i nomi più caldi ci sono alcuni giovani promettenti e profili esperti, che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. La dirigenza rossonera segue attentamente gli sviluppi e sta definendo le strategie per il futuro. La decisione finale arriverà a breve.

Calciomercato estivo in archivio, ma il Milan è già proiettato alla finestra estiva dei trasferimenti. Anche perché sarà tanto il lavoro che dovranno fare l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare. La squadra messa quest'anno a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri è competitiva, ma va ampliata in termini numerici e va innalzata la qualità dell'organico. Questo in prospettiva di un'annata 2026-2027 che vedrà il Diavolo nuovamente nelle coppe europee. Auspicabilmente la Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

“Conte l’anno prossimo non sarà a Napoli. De Laurentiis punterà su un giovane in rampa di lancio”Sabatino Durante, agente Fifa e esperto di calcio brasiliano, ha annunciato che Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Napoli l’anno prossimo.

Calciomercato Milan, a caccia del portiere: chi sarà il sostituto di Maignan? Ecco i nomiIl Milan si prepara al possibile addio di Maignan, con il rinnovo del portiere in stallo.

IL MERCATO DEL MILAN ACQUISTI CESSIONI #calciomercato #milan #acquisti #CESSIONI #bilancio #perte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora profondamente. La morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che; Il declino del desiderio di leadership tra i giovani manager; Dubbi o confidenze amorose? 4 giovani su 10 si affidano all’IA (e 1 su 10 rischia di innamorarsi davvero) (di Skuola.net); Finanza agevolata: Incentivi e contributi per studi odontoiatrici. Misure dedicate all’imprenditoria femminile e ai giovani under 35 - ANDI.

Il Milan punta tutto su Nicolò Tresoldi: contatti caldissimi e il giovane talento vuole solo il rossonero. #Tresoldi #Milan #Calciomercato #milannews24 - facebook.com facebook

Dalla Germania: Milan interessato al giovane Potulski del Mainz. Anche Inter e Como su di lui x.com