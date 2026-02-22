Il giovane fermato mentre rubava alcolici tra gli scaffati dell' Esselunga

Un giovane è stato arrestato dopo aver tentato di uscire dall’Esselunga con bottiglie di alcolici nascoste nella borsa. La causa è il tentativo di furto: ha prelevato diverse bottiglie dagli scaffali e ha cercato di pagare solo una parte della merce. Gli addetti alla sicurezza lo hanno fermato prima che potesse uscire. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine per portarlo in centrale. La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri.

A essere bloccato dalla Polizia di Stato un 25enne nigeriano: per lui è scattata anche la revoca del permesso di soggiorno Ha prelevato diverse bottiglie di alcolici dagli scaffali e le ha nascoste in una borsa, tentando poi di uscire pagando soltanto parte della merce. Il tentato furto è avvenuto nei giorni scorsi all’interno del supermercato Esselunga di via Triumplina, a Brescia, dove è intervenuta la Polizia di Stato dopo la segnalazione al 112. A fermare il giovane è stata per prima l’addetta alla vigilanza del punto vendita, che si è accorta del comportamento sospetto e lo ha bloccato prima che potesse oltrepassare le casse. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Bottiglie di alcolici e merce nascosta tra i vestiti: fermato mentre tenta il colpo al supermercatoUn uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare bottiglie di alcolici e merce varia in un supermercato di Milano.

