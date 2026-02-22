il genoa batte 3 0 il torino nello scontro salvezza

Il Genoa conquista una vittoria decisiva contro il Torino, che si allontana dalla zona retrocessione. La squadra di Daniele De Rossi segna tre gol con Norton-Cuffy, Ekuban e Messias, dominando il campo fin dal primo tempo. La sconfitta pesa sui granata, che non trovano il modo di reagire. Il risultato cambia le prospettive di entrambe le squadre nella corsa alla salvezza, lasciando aperti diversi scenari. La prossima partita potrebbe confermare questa svolta.

AGI - Il Genoa si prende uno scontro salvezza fondamentale, il Torino sprofonda. Gli uomini di Daniele De Rossi travolgono 3-0 i granata nel match della 26esima giornata di Serie A: a segno Norton-Cuffy, Ekuban e Messias. Le due squadre si concedono un'iniziale fase di studio, ma a prendere le maggiori iniziative sono i padroni di casa, pur senza riuscire a rendersi pericolosi sotto porta. Al 22' arriva il lampo della formazione rossoblù, che passa in vantaggio con Brooke Norton-Cuffy: Ekuban calcia, Paleari respinge centralmente e l'esterno ne approfitta per depositare la sfera in fondo al sacco. 🔗 Leggi su Agi.it

