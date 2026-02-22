Il Fosso riceve la corazzata Ostiamare Al Bonci l’obiettivo è fare punti d’oro

Il Fosso affronta l’Ostiamare dopo aver perso in modo amaro contro la capolista Teramo, che ha segnato il gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra cerca una vittoria per riscattarsi e consolidare la posizione in classifica. I giocatori si preparano intensamente, determinati a mettere in campo tutta la grinta necessaria. La partita si preannuncia combattuta e ricca di emozioni, con l’obiettivo di ottenere punti importanti.

Ritorno al "Bonci" per il Fosso, che archivia due trasferte ad alta intensità, soprattutto l'ultima, culminata con la beffarda sconfitta nei minuti finali contro la capolista Teramo. Una doccia fredda che non scalfisce però le certezze dei metaurensi, ancorati a metà classifica e determinati a regalarsi un'altra impresa contro una delle pretendenti al titolo. Nelle ultime cinque giornate i biancazzurri hanno raccolto appena tre punti, cedendo una posizione a favore del Giulianova. Un rallentamento che non genera particolari apprensioni: il margine sulle inseguitrici resta rassicurante e il gruppo continua a mostrare compattezza e spirito di sacrificio.