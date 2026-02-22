Il Culturista | Agnès Varda magica regista del dubbio

Agnès Varda ha attirato l'attenzione con la sua mostra a Villa Medici, causata dalla popolarità crescente delle sue opere cinematografiche. La regista francese, nota per aver rivoluzionato il cinema d’autore, espone fotografie e materiali d’archivio che raccontano la sua carriera. La mostra, aperta al pubblico, include anche estratti di film e incontri con il pubblico. Varda continua a ispirare nuovi artisti con il suo talento e la sua sensibilità.

Questo articolo è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026 Definirei la regista Agnès Varda (Roma, Villa Medici, Qui e là. Tra Parigi e Roma, fino al 25 maggio) un mito a portata di mano. Unica donna del movimento cinematografico della Nouvelle Vague con Truffaut e Godard, è stata pure la prima donna a ricevere l’Oscar onorario a Hollywood nel 2017. Mitica appunto nel suo rimanere donna, persona e personalità al tempo stesso. Ammirata da giganti del cinema come Martin Scorsese, che la considerava inimitabile nel suo stile e nella sua indipendenza. Sempre a caccia con la fotografia, i documentari e i lungometraggi della fragilità umana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Agnès Varda: la mostra dedicata alla prima regista donna insignita dell'OscarAgnès Varda, pioniera del cinema e prima regista donna a ricevere un Oscar alla carriera, ha ispirato generazioni di cineasti.

"Agnès Varda. Qui e là, tra Parigi e Roma" e "Nicole Gravier. Fotoromanzo", doppia mostra a Villa MediciAgnès Varda ha influenzato il cinema con il suo approccio tra Parigi e Roma, portando alla luce la connessione tra luoghi e storie quotidiane.

