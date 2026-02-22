Il confronto FISI-FISG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | un bilancio da festeggiare per entrambe

La FISI ha conquistato sei medaglie d’oro e la FISG quattro, dopo aver competito alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La vittoria di entrambe le federazioni deriva dall’impegno delle squadre italiane nelle discipline di neve e ghiaccio. I risultati mostrano un’ampia crescita e una forte presenza del nostro sport a livello internazionale. Le medaglie ottenute testimoniano la qualità degli atleti e il lavoro delle federazioni. La sfida tra i due enti si conclude con un bilancio positivo.
Sei medaglie d'oro per la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) e quattro medaglie d'oro per la FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio): questo è l'esito finale del confronto tra i due enti che amministrano le discipline di ghiaccio e neve per il Bel Paese al termine delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un testa a testa che si è protratto per due settimane e mezza, estremamente importante anche in ottica investimenti, finanziamenti, supporti economici, prospettive future. Da una parte i trionfi di Federica Brignone (superG e gigante di sci alpino), Simone Deromedis (skicross), Lisa Vittozzi (inseguimento di biathlon), doppi di slittino (VoetterOberhofer e RiederKainzwaldner).

