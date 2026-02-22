Silvio Orlando interpreta per la prima volta Ciampa, figura tragica e grottesca, nel nuovo allestimento di

Tutto pronto al Teatro Excelsior di Empoli per accogliere Silvio Orlando, che si confronta per la prima volta con Luigi Pirandello e veste i panni di Ciampa, figura tragica e grottesca, cuore pulsante de " Il berretto a sonagli ". L’appuntamento è per martedì prossimo alle 21 quando sul palco, insieme ad Orlando, saliranno anche Stefania Medri, Marta Nuti, Michele Eburnea, Davide Lorino, Francesca Farcomeni, Francesca Botti e Annabella Marotta. Nato da una novella e trasformato in teatro nel 1917, il testo abbandona il delitto e si concentra sullo scandalo, sulla verità che sfugge e sulla follia come rifugio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti discussi: Il Ciampa tragico di Orlando all’Excelsior; Il teatro Pergolesi di Jesi s’inchina a Silvio Orlando: un Berretto a sonagli da tutto esaurito.

Al teatro Excelsior 'Il Berretto a sonagli' fra farsa a comicità
Silvio Orlando si confronta per la prima volta con Luigi Pirandello e veste i panni di Ciampa, figura tragica e grottesca, cuore pulsante de Il berretto a ...

"La commedia Pirandelliana in una versione fedele alla tradizione con il magistrale Enrico Guarneri nei panni di Ciampa." h Rajeev Badhan Martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, sempre alle ore 21, s - facebook.com facebook