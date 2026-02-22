Il Castlein blocca l’assalto di Trump alla ricetta dello gnocco fritto di Castelnovo di Sotto. La decisione nasce dalla volontà di proteggere una tradizione locale che attira molti visitatori ogni anno. Trump aveva tentato di ottenere la ricetta durante una visita ufficiale, ma il castelnovese ha deciso di non cedere. La sfida tra le due parti si risolve oggi pomeriggio, al termine dell’ultima sfilata del carnevale. La comunità aspetta con ansia il risultato.

Chi vincerà l’edizione 2026 del Carnevale di Castelnovo di Sotto? Quale delle scuderie in gara alzerà al cielo lo storico gonfalone, che dodici mesi fa venne conquistato dai " Club 69 Classe 96 "? Riuscirà il presidente Trump ad ottenere la ricetta segreta del gnocco fritto castelnovese? Il Castlein cederà al richiamo dei dollari o difenderà la ricetta? Se "The Donald" non avrà ciò che vuole, il Castlein riuscirà a impedire l’annessione di Castelnovo Sotto agli Usa? Tanti interrogativi che avranno le loro risposte solo oggi pomeriggio, al termine della quarta e ultima sfilata del carnevale di Castelnovo Sotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Ha giocato a bocce con mio papà”. L’hamburger da McDonald’s e lo gnocco fritto alla Balera dell’Ortica: Snoop Dogg star delle OlimpiadiDopo aver partecipato come tedoforo alle Olimpiadi, Snoop Dogg ha trascorso il pomeriggio tra un hamburger da McDonald’s e uno gnocco fritto alla Balera dell’Ortica.

Carnevale a Castelnovo Sotto, Trump chiede la ricetta del gnocco frittoDurante il Carnevale a Castelnovo Sotto, Donald Trump ha richiesto la ricetta tradizionale del gnocco fritto, simbolo della festa locale.