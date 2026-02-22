Il cantautore della Forza della Vita | A Sanremo con un chiodo in tasca Conservo ancora le lettere dei fan

Il cantautore della Forza della Vita ha dichiarato di essere a Sanremo con un chiodo in tasca, simbolo di una passione che non si spegne. La sua determinazione nasce dal desiderio di condividere le sue canzoni, che ha coltivato fin dall’adolescenza. Ricorda ancora le lettere dei fan, che gli danno energia. La sua presenza al festival dimostra quanto tenga alla musica e alle emozioni che vuole trasmettere. Ora aspetta di scoprire come reagirà il pubblico.

"Ho sempre avuto un desiderio immenso di scrivere musica e suonarla. Questo fuoco dentro che ho fin da ragazzino non si è mai assopito, anzi. Non vedo l’ora di tornare a fare concerti". Parola di Paolo Vallesi, il cantautore fiorentino che ha raggiunto la notorietà nel 1991 vincendo il Festival di Sanremo, nella categoria Novità, con il brano ‘Le persone inutili’. Dal 20 marzo Vallesi torna in tour nei teatri per celebrare i 35 anni di carriera. E la prima data sarà al Teatro di Fiesole con il suo Acoustic Trio. Trentacinque anni di carriera, un bel traguardo. "Sì. Il bilancio è insito nel numero stesso: 35 anni sono tanti e sono sintomatici di un bilancio più che positivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sanremo 2026, scoppia il primo “giallo”: Morgan non sarà più sul palco con Chiello durante la serata della cover. Il cantautore specifica: “Sarò dietro le quinte”Morgan non prenderà parte alla serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, causando sorpresa tra i fan.

Leggi anche: Qualità della vita 2025, Campania ancora con le ossa rotte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo Giovani, mi è sembrato di sentire un tormentone: lo cantano Blind, EL MA e SONIKO, all’insegna de L’unione fa la forza. Intervista; Ora e per sempre, Raf torna a Sanremo: Le eliminazioni al Festival erano una gogna. Ma chi crede nella musica non pensa alla gara; Tredici Pietro: Il coraggio di cadere e risalire; Sanremo 2026, Francesco Renga con Il meglio di me: un percorso di crescita, consapevolezza e coraggio.

Emanuele Ravera. Nova Ray · Io non mi arrendo mai. IL CUORE NELLE PAROLE LA FORZA NELLA MUSICA #leleraverartista #cantautore #songwriter #mynewsong #stayruned - facebook.com facebook