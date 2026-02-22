Il buongiorno del delfino in laguna che accompagna i ragazzi al lavoro

Un delfino si avvicina alla laguna, attirato dalla presenza di un vaporetto con studenti a bordo. La sua curiosità lo spinge a saltare tra le onde, regalando un momento di allegria a chi osserva. La scena si ripete spesso, creando un legame speciale tra gli abitanti e la natura. Sono tanti i passanti che si fermano a guardare, affascinati dalla spontaneità del delfino durante il tragitto mattutino.

«Ci ha seguito dal Tronchetto fino a San Zaccaria - raccontano - stando al nostro fianco e facendosi vedere durante il percorso. È stata una grande emozione. I turisti non si erano accorti di nulla, ma appena hanno visto che facevo il video, sono usciti a vedere, erano sbalorditi ed entusiasti. È stato suggestivo vederlo così vicino a noi», raccontano da Occhio Spinea. Di tanto in tanto appare la sua pinna a pelo d'acqua e chi lo scopre ci gioca, come fa il delfino con le imbarcazioni che talvolta affianca, saltando e comunicando, a suo modo, con chi popola la laguna.

Una foca monaca nella laguna di Venezia dove già nuota il delfino Mimmo: il video dell’avvistamentoNella suggestiva cornice della laguna di Venezia, un nuovo avvistamento di mammiferi marini sorprende gli amanti della natura.

