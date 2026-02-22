Il braccio di ferro Buratti | Trodica c’è un solo risultato | la vittoria Il Matelica deciso ad allungare la serie positiva
Roberto Buratti afferma che il Trodica punta esclusivamente alla vittoria contro il Matelica, motivato dalla volontà di mantenere la serie positiva. La partita si gioca in casa e l’allenatore insiste sull’importanza di ottenere i tre punti per rafforzare la posizione in classifica. Il confronto si prevede intenso, con entrambi i team determinati a conquistare il risultato. La squadra di casa si prepara a scendere in campo con determinazione e grinta.
"C’è solo la vittoria". Non ci gira tanto intorno Roberto Buratti, allenatore del Trodica, su cosa si attende dalla squadra nel match interno contro il Matelica. "E per centrare il successo – dice – dovremo giocare a ritmi molto alti, scendere in campo a differenza di sette giorni fa a Montefano. Dobbiamo assumerci la responsabilità perché nonostante alcuni errori siamo ancora in corsa: abbiamo otto gare a disposizione e possiamo rendere la stagione ottima o buona o fallimentare". La squadra dovrà fare i conti con il Matelica. "Non dovrà esserci gara per il nostro atteggiamento, determinazione, grinta: dipende da noi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il braccio di ferro. Gigli: "Dal Montefano una prova di maturità». Buratti: "Il Trodica non ha mai tirato in porta»Gigli critica il rendimento del Trodica dopo la sconfitta contro il Montefano, attribuendo il risultato a una prestazione deludente della sua squadra.
Il duello. Buratti: "Voglio il Trodica in formato casalingo» . Matelica in fiducia dopo quattro risultati utiliBuratti ha chiesto un cambio di strategia, desiderando che il Trodica giochi in modo più casalingo.
