Il box il ghiaccio la comunicazione | la catena di errori che ha portato alla morte del piccolo Domenico

Una serie di errori nella gestione del box, del ghiaccio e della comunicazione ha causato la morte di Domenico, un bambino di due anni. La catena di sbagli ha portato a una situazione critica che avrebbe potuto essere evitata con interventi tempestivi. La mancanza di coordinamento tra i soccorritori e le decisioni prese in fretta hanno aggravato la situazione. La famiglia del piccolo si chiede come tutto sia potuto succedere.

Non è possibile accettare quanto accaduto al piccolo Domenico Caliendo: un bimbo di due anni che avrebbe avuto tutta la vita davanti, se solo non fossero stati commessi degli errori fatali che hanno portato al terribile dramma. Troppi gli sbagli che hanno causato la morte di un bambino così piccolo, sottraendolo all'affetto dei suoi genitori. In sole due ore è avvenuto il disastro. Una catena degli errori, degli orrori, che non ha lasciato scampo a Domenico. Dalle indagini dei carabinieri del Nas e dei tecnici che compongono la commissione ispettiva sono già emerse le prime criticità. Tutto inizia nella mattinata del 23 dicembre, quando all'ospedale San Maurizio di Bolzano viene prelevato il cuore destinato al piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il box sbagliato e il ghiaccio secco: la catena di errori sul cuore bruciato del piccolo Domenico tocca anche Bolzano

