Il Board of Peace ha deciso di intervenire, causando una rottura nell’equilibrio globale. La sua azione mira a sovvertire le strutture tradizionali, minando il sistema multilaterale delle Nazioni Unite e la fiducia nel dollaro come moneta di riferimento. Questa mossa ha portato a tensioni tra le principali potenze mondiali e ha aperto una crisi nella stabilità finanziaria internazionale. Le conseguenze di questa decisione si fanno sentire in diversi settori economici.

Per oltre settant’anni, l’ordine mondiale ha riposato su due pilastri gemelli: il consenso multilaterale delle Nazioni Unite e la stabilità monetaria del dollaro ancorato al sistema di Bretton Woods. Oggi, entrambi stanno andando in frantumi. Mentre l’economia globale si frammenta in blocchi valutari e sanzioni incrociate, l’architettura politica che avrebbe dovuto gestire questa transizione sta collassando sotto il peso della sua stessa inefficienza. Al suo posto, Donald Trump ha piantato una bandiera solitaria: il Board of Peace (BoP). Non chiamiamola organizzazione internazionale. Il BoP è una holding del potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il "Board of Peace" di Trump si riunisce per la prima volta a Washington: chi partecipa, chi no e cosa c'è all'ordine del giornoIl "Board of Peace" di Donald Trump si è riunito per la prima volta a Washington, un evento che ha suscitato molte attenzioni.

Il manuale invisibile del potere: l'attualità della teoria del colpo di Stato di Edward LuttwakIl manuale invisibile del potere analizza come la teoria del colpo di Stato di Edward Luttwak, pubblicata oltre cinquant'anni fa, rimanga attuale.

