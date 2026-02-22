Il ballo dei manichini | il futurismo torna in scena a Roma

Il debutto dello spettacolo teatrale Il ballo dei manichini di Bruno Jasienski si svolge al Teatro Le Salette di Roma dal 3 all’8 marzo 2026, attirando pubblico interessato al futurismo. L’evento nasce dall’intento di rivisitare le opere di Jasienski, considerato uno dei pionieri del movimento, attraverso scene coinvolgenti e costumi innovativi. La rappresentazione si distingue per l’uso di effetti visivi che trasportano gli spettatori in un mondo futurista. La produzione mira a riscoprire un capitolo importante della storia artistica italiana.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Il ballo dei manichini di Bruno Jasienski. Dove e Quando: Teatro Le Salette, Roma, dal 3 all’8 marzo 2026. Perché: Un’opera futurista rara e surreale che esplora il confine tra umanità e artificio attraverso una regia espressionista. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un appuntamento di rara intensità intellettuale e visiva. Dal 3 all’8 marzo 2026, il Teatro Le Salette ospiterà Il ballo dei manichini, opera del 1931 firmata da Bruno Jasienski, figura di spicco del movimento futurista polacco. La produzione, che si avvale dell’adattamento curato da Francesca e Natale Barreca e della regia di Stefano Maria Palmitessa, promette di trasportare lo spettatore in un’atmosfera sospesa, dove la realtà si fonde con il sogno e l’artificio meccanico diventa specchio dell’anima umana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Meloni con Trump e Salvini con Putin, va in scena il gran ballo della destra italianaL'incontro tra Meloni con Trump e Salvini con Putin rappresenta un momento di discussione e confronto all’interno della destra italiana.

Contado, un ’Ballo elementare’ in scena al teatro ComandiniQuesta sera al teatro Comandini torna Contado, il tradizionale appuntamento del venerdì dedicato ai raduni sociali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Ballo dei manichini: serata futurista.

Il Ballo dei manichini: serata futuristaL’opera scritta nel 1931 da Jasienski, drammaturgo e leader del movimento futurista polacco e rappresentata da E.F. Burian al D 34 Theatre di Praga nel 1933 è nota per la sua atmosfera sospesa, simile ... romatoday.it

Ricerca: «il ballo dei manichini bruno jasienski analisi e spiegazione»Seconda parte dell'analisi del ruolo della donna nell'Universo televisivo creato da Gene Roddenberry. Questa volta tocca alla seconda serie, andata in onda tra il 1987 ed il 1994. fantascienza.com

ROMA | 15 FEBBRAIO – THE CIRCLE Gran Ballo di Carnevale – Bridgerton Inspired Ultimi ingressi disponibili per l’evento più elegante del Carnevale romano. Dress code, live music, ballo e party fino a notte fonda. Acquista ora: https://circlehub.it/club/ - facebook.com facebook