Il 7-Eleven Japan potrebbe raggiungere l’Europa Prima però deve vincere la sfida in Australia

Il 7-Eleven Japan punta a espandersi in Europa, ma prima deve consolidare la presenza in Australia. La catena ha aperto diversi negozi nel continente, attirando clienti con offerte innovative e servizi rapidi. La strategia mira a rafforzare la posizione nel mercato locale prima di affrontare nuove sfide internazionali. La rete australiana si concentra su prodotti freschi e consegne rapide, elementi che potrebbero fare la differenza nel suo futuro approdo europeo.

I più fortunati avranno avuto il privilegio di incontrarne uno in viaggio. Gli altri, invece, hanno potuto osservare (e desiderare) di metterci piede attraverso l’esperienza degli utenti online. Se non avete idea di quale possa essere il soggetto, vi suggerisco un nome: 7-Eleven. Questa nota catena di minimarket, ormai diffusasi a livelli esponenziali, potrebbe raggiungere anche noi. Prima che questo accada, però, sarà il turno dell’Australia. La società proprietaria di 7-Eleven, Seven & i Holdings Co., Ltd., vuole raggiungere il mercato australiano per testare la propria crescita globale. Qual è la peculiarità di questi 7-Eleven e perché proprio l’Australia?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Perché Putin non deve vincere in Ucraina: le conseguenze per l’Europa e l’Occidente

Tumori, in Europa cala la mortalità: la sfida da vincere è il cancro del polmone, anche nelle donneIn Europa, la mortalità per tumori è in diminuzione, evidenziando progressi nelle strategie di prevenzione e cura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Come un local | Tutte le strade portano in un konbini, in Corea del Sud.

Il 7-Eleven Japan potrebbe raggiungere l’Europa. Prima, però, deve vincere la sfida in AustraliaI più fortunati avranno avuto il privilegio di incontrarne uno in viaggio. Gli altri, ... msn.com

Only in #japan #tokyo #rockin_kitchen_sicily #foodporn #jacksdiningroom Japan, 104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 1 Chome-24-11 1F - facebook.com facebook