I sindaci dei Comuni esclusi dalla nuova classificazione della montagna hanno deciso di restituire le fasce alle autorità prefettizie. La causa è la mancata considerazione delle esigenze locali nel decreto approvato di recente. In alcune cittadine, i sindaci stanno organizzando incontri pubblici per discutere il gesto simbolico e le ripercussioni pratiche. La protesta mira a richiamare l’attenzione sulle decisioni che colpiscono direttamente le comunità interessate. La restituzione delle fasce avverrà nelle prossime settimane.

I sindaci dei Comuni esclusi dalla nuova classificazione della montagna pronti a riconsegnare le fasce alla prefettura. Una provocazione, mentre valutano anche di fare ricorso. "Siamo pronti a restituire la fascia se non saremo almeno ascoltati" esordisce il sindaco di Colmurano Mirko Mari. Il governo ha tirato dritto: il consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nuova classificazione. "Non ci hanno neanche spiegato le ragioni dell’esclusione – continua –. Nessuna condivisione su criteri e metodologia. Ora non vogliamo un contentino con proroghe e leggi regionali, misure provvisorie a differenza della legge sulla montagna, che dura per molti anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Ignorati dal Governo, restituiamo le fasce.

