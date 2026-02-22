I trent’anni del gruppo scout Caccia al tesoro urbana in città

Il gruppo scout Cervia 1 celebra i suoi trent’anni con una caccia al tesoro in città, nata per coinvolgere tutta la comunità. L’evento, che si svolge tra vie e punti storici di volontariato, mira a rafforzare il senso di appartenenza tra i partecipanti. Le squadre si sfidano in enigmi e prove pratiche, scoprendo angoli nascosti e curiosità locali. L'iniziativa rappresenta un’occasione per rivivere la storia del gruppo e promuovere il volontariato tra giovani e adulti.

© Ilrestodelcarlino.it - I trent’anni del gruppo scout. Caccia al tesoro urbana in città

Il gruppo scout Cervia 1 festeggia il suo trentesimo anniversario con un’iniziativa speciale che coinvolgerà tutta la città: una caccia al tesoro urbana che si svolgerà oggi, tra le vie e i luoghi simbolo del volontariato locale. Fondato trent’anni fa, il gruppo scout è diventato negli anni punto di riferimento per numerose generazioni di giovani e famiglie, portando avanti valori di servizio, educazione e comunità. Per celebrare questo importante traguardo, è stato organizzato un evento itinerante aperto a tutti i cittadini, pensato come un viaggio a tappe attraverso spazi, persone e associazioni che rappresentano la ricchezza del tessuto sociale cervese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Città sostenibili, intesa tra Cdp e Agenzia del Demanio: ?al via il gruppo di lavoro sugli impatti della rigenerazione urbana Leggi anche: Laboratori, caccia al tesoro e “La Pulce d'Acqua”: tutti gli eventi natalizi in città Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’abbraccio di Isabella Ducrot per i trent’anni del Foglio; I 30 anni del Club del Buttafuoco Storico: Noi, orgogliosamente piccoli; I trent’anni dei Barocchisti; Galeata, al teatro Zampighi grande festa per i trent'anni della commedia Amamaz Pizzol e Bartolini. Pokémon compie trent’anni e svela i nuovi set Lego: ecco quali sonoSassari Pokémon festeggerà trent’anni il 27 febbraio e li celebrerà con tantissime novità, alcune già svelate e altre da scoprire nel corso del 2026. Il brand giapponese che ha segnato un’intera gener ... msn.com L'abbraccio di Isabella Ducrot per i trent'anni del FoglioIl edicola c'è una copertina speciale per l'anniversario della fondazione del Foglio, disegnata dall'artista Isabella Ducrot ... ilfoglio.it Piazza Trento, zona periferica lontana dal caserme, tribunale e forze dell'ordine, può essere al tempo stesso periferia dove andare a caccia di sportelli. #iPicciriddiAnaManciari #Katanikistan #SATANIA #Catania #iMMare #kaliFOGNA #Equi - facebook.com facebook