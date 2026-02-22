I tre giuristi | il sorteggio del Csm è incostituzionale

Tre giuristi hanno affermato che il metodo di scelta dei membri del Csm è incostituzionale. La causa risiede nella differenza tra il sorteggio di alcuni componenti e l’elezione di altri, creando un’asimmetria che potrebbe violare la Costituzione. La loro analisi si concentra sulla modalità di selezione, che rischia di compromettere l’equilibrio tra i poteri. La discussione si concentra sulle possibili ripercussioni di questa differenza nel sistema giudiziario.

L’asimmetria del sorteggio dei due Csm e dell’alta corte disciplinare previsti dalla riforma avrebbero dei profili di incostituzionalità. A sostenerlo sono tre docenti di diritto processuale penale: Paolo Ferrua (emerito dell’università di Torino), Marcello Daniele (ordinario a Padova) e Francesco Caprioli (ordinario alla Sapienza). Il problema individuato dai tre giuristi è nel fatto che se per i togati l’estrazione a sorte è totale, per i laici il parlamento si riserva di eleggere in seduta comune i componenti dell’elenco da cui poi il caso effettuerà la sua scelta. «Come tali – è la conclusione – qualora la riforma diventasse definitivamente legge dello Stato, i due articoli, in parte qua, dovrebbero essere dichiarati costituzionalmente illegittimi». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

"Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati". Parla Mirenda (Csm)

Il sorteggio contro le consorterie del Csm

