I test alla famiglia del bosco li fa l’esperta che la insultava

La dottoressa Ceccoli ha incaricato una giovane collega di effettuare i test alla famiglia del Bosco, dopo aver ricevuto insulti pubblici rivolti ai Trevallion sui social. La scelta della collaboratrice ha sollevato molte critiche, poiché la stessa aveva espresso commenti duri nei confronti della famiglia coinvolta. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si interessa alle procedure sanitarie e alle relazioni professionali. La vicenda resta sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi.

La dottoressa Ceccoli ha scelto come collaboratrice una giovane collega che, in precedenza, aveva pubblicato sui social alcuni post caustici verso i Trevallion. L'ennesimo caso di ostilità nella vicenda dei bimbi allontanati. d'ufficio nominata è la dottoressa Simona Ceccoli, una psichiatra che di solito opera presso una Rsa, il presidio ospedaliero Villa Letizia a L'Aquila. I tempi fissati per la perizia sono piuttosto lunghi, 120 giorni, quattro mesi che si aggiungono a quelli che la famiglia ha già trascorso separata. Per altro, la perizia è iniziata non senza difficoltà e con rallentamenti di vario tipo. 🔗 Leggi su Laverita.info Famiglia del bosco, esposto contro l'assistente sociale alla vigilia dei test psicologiciAlla vigilia dei test psicologici disposti dal Tribunale dei minorenni, la famiglia del bosco si è presentata in tribunale con un esposto contro l'assistente sociale. Leggi anche: Natale senza pranzo poi l'iter tra scuola e test psicologici: cosa succedereà alla famiglia del bosco Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, il crollo della Catherine durante i test psicologici: non è riuscita a terminarli; Famiglia nel bosco, Cantelmi 'perplessità sulla gestione dei test'; Famiglia nel bosco, la difesa attacca la psicologa dei test: Giovane e inesperta; Famiglia nel bosco, le perizie non confermano le accuse di Catherine sul presunto autolesionismo dei bambini. Famiglia nel bosco, la relazione. «C'è un trauma da sradicamento per i bimbi, mettiamo la parola fine a questa sofferenza»PALMOLI - Catherine e Nathan sono entrati ieri, come sempre, mano nella mano nello studio all'Aquila della Ctu, la psichiatra Simona Ceccoli, per svolgere gli ultimi test psicologici ... ilmattino.it Famiglia nel bosco, il crollo della Catherine durante i test psicologici: non è riuscita a terminarliTre bambini separati dai genitori da oltre tre mesi in una struttura protetta. La madre crolla ai test psicologici, mentre la difesa chiede al tribunale il loro ritorno a casa. Nel ... ilmessaggero.it