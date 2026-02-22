I punti condivisi come Hammers rimangono in zona retrocessione

Il pareggio tra West Ham e Bournemouth deriva dalla mancanza di occasioni da gol chiare, evidenziando le difficoltà offensive di entrambe le squadre. La partita si è giocata senza reti, nonostante le occasioni create, e le due squadre si trovano ancora in zona retrocessione. La mancanza di incisività si riflette nella classifica, lasciando ancora molte incognite sulla salvezza. I punti conquistati non sono sufficienti a migliorare la posizione in classifica delle squadre.

2026-02-21 21:32:00 Giorni caldissimi in redazione! Due delle squadre in forma della Premier League non potevano essere separate mentre West Ham e Bournemouth hanno pareggiato a reti inviolate sabato al London Stadium. All’inizio della partita, gli Hammers avevano vinto tre partite e pareggiato una delle ultime cinque partite di campionato, mentre i Cherries erano imbattuti nelle ultime sei partite della massima serie. Quindi forse non sorprende che entrambe le squadre si siano prese la fetta dei punti in una partita che ha preso vita nel secondo tempo, dopo un primo tempo piuttosto noioso. Il risultato lascia i padroni di casa a tre punti dalla salvezza, mentre gli ospiti siedono all’ottavo posto in classifica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Hammers a sette punti dalla salvezza dopo un rigore nel finaleIl Nottingham Forest ha ottenuto una vittoria importante contro il West Ham, portandosi a sette punti dalla zona salvezza in Premier League.

Concorezzo-Offanengo 2-3: Bressan allunga a +6 zona retrocessioneBressan ha portato a casa una vittoria difficile contro Offanengo, allungando a sei punti il divario con la zona retrocessione.

Hammers Femminile, IMPRESA in Rimonta: Hammers vs Xenium= 3-2 In una partita intensa e ricca di emozioni, le Hammers conquistano tre punti pesantissimi in casa, superando lo Xenium, seconda in classifica, con un finale da cardiopalma: 3–2. La gara p - facebook.com facebook