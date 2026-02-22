I migranti del ciclone Harry | davanti al mare di Trapani preghiere e fiori per le vittime

I migranti che hanno perso la vita durante il passaggio del ciclone Harry vengono ricordati con preghiere e fiori nel porto di Trapani. La commemorazione nasce dalla forte emozione di chi ha visto naufragare le speranze tra le onde agitate del mare. Le persone presenti pongono i loro pensieri vicino alle imbarcazioni abbandonate e ai punti di attracco. La cerimonia si conclude con un momento di silenzio, mentre il mare continua a lambire la costa.

Commemorazione stamane nel porto di Trapani i migranti morti nel Mediterraneo durante i giorni del ciclone Harry. Un migliaio secondo le organizzazioni umanitarie. Una quindicina i corpi finora recuperati lungo le coste di Calabria e Sicilia. Vengono ricordati, dalle 11, con una Messa, una preghiera islamica e una preghiera civile, spiegano don Matia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans e il cofondatore e Luca Casarini. Dalla barca a vela, Safira, che sta lavorando con Mediterranea nel campo del soccorso civile in mare, effettuato un lancio di fiori, «per abbracciare - spiegano il sacerdote e Casarini - chi giace in fondo, per ricevere con misericordia e rispetto chi raggiungerà le nostre coste senza vita.

Migranti, il mare restituisce 15 corpi tra Calabria e Sicilia. Parla Laura Marmorale di Mhs: «Sono solo alcune delle mille vittime del ciclone Harry. È la più grande strage nel Mediterraneo e nessuno si indigna»Il mare ha restituito quindici corpi tra Calabria e Sicilia, una delle conseguenze del ciclone Harry che ha colpito la zona.

Migranti, ong Mediterranea: “Possibili 1000 dispersi in mare a causa del ciclone Harry”La ONG Mediterranea lancia l’allarme: potrebbero essere fino a mille le persone disperse in mare a causa del ciclone Harry.

