i ladri mi hanno lasciato senza attrezzatura

Un furto avvenuto tra gli stand della Fiera di Rimini ha causato la perdita di attrezzature per un imprenditore. I ladri sono entrati di notte e hanno portato via diversi strumenti utilizzati per dimostrazioni e degustazioni. La sparizione mette in difficoltà l'azienda che partecipava all’evento, uno dei più importanti per il settore beverage. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e recuperare la merce rubata.

Un furto tra gli stand della Fiera di Rimini, nel pieno di uno degli appuntamenti più importanti per il settore beverage. A denunciarlo è stato Charles Flamminio, mixologist molto seguito sui social, che ha raccontato la scomparsa di parte della sua attrezzatura professionale durante la Beer and Food Attraction, svoltosi dal 15 al 17 febbraio scorsi nel quartiere fieristico riminese. Il colpo, secondo quanto riferito, sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nell’area D5. Gli strumenti erano custoditi in un piccolo magazzino di servizio agli stand. "È una porta che si apre facilmente, basta una spinta", ha spiegato Flamminio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

