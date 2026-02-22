I giovani incontrano la cucina Successo de ’I presidi di Toscana’

MONTE ARGENTARIO I giovani incontrano la cucina, prosegue l’iniziativa dell’Associazione " Presidi di Toscana-Officina del gusto aps " che, con la scuola cucina, si prefigge di educare e guidare le giovani generazioni all’insegnamento delle basi fondamentali della cucina italiana. Le maestre si propongono di trasmettere passione e amore verso un settore che può rappresentare elemento di vertice nella valorizzazione e nell’esportazione delle radici e delle tradizioni, inseribili in un percorso turistico di pregio. Come illustra la presidente Doriana Costaglione, "il corso dedicato ai teenager è interamente gratuito, comprese le spese per l’acquisto delle materie prime da cucinare, e attualmente autofinanziato con i proventi accantonati dal ricavato del fondo 5x1000, ottenuto da chi ha preferito destinare la quota delle passate dichiarazioni dei redditi, prevista per legge, alla nostra associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

